Федосеев Степан Федосеевич
мужской, родился 1886, Громково, Богородский, Московская область
ОтецФедосеев Федосей ДомиановичДо 1867 г.р.
Супруги
Федосеева Агриппина ВасильевнаДо 1895 г.р.
Дети
(Федосеева) Клавдия Степановна01.11.1916 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Федосеев Федосей Домианович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: (Федосеева) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Федосеева Агриппина Васильевна