Федосеев Степан Федосеевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосеев Степан Федосеевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился 1886, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Федосеев Федосей ДомиановичДо 1867 г.р.
Супруги
Федосеева Агриппина ВасильевнаДо 1895 г.р.
Дети
(Федосеева) Клавдия Степановна01.11.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Федосеев Федосей Домианович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Агриппина Васильевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: (Федосеева) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Федосеева Агриппина Васильевна

Громково, Богородский, Московская область

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