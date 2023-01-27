Федосеева Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1915
Дочь: (Федосеева) Евдокия (Авдотья) Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: (Федосеева) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Федосеев Степан Федосеевич