Федосеева Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Степан Федосеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1915

Дочь: (Федосеева) Евдокия (Авдотья) Степановна

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: (Федосеева) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Федосеев Степан Федосеевич

Громково, Богородский, Московская область

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