Даниловская (Прусова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская (Прусова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

17.11.1896

Дата смерти

26.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1896

Отец: Прусов Иван Иванович

Мать: Прусова Ольга Дмитриевна

с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
Крещение
19.11.1896
Богородицерождественская церковь, с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
№ 164. Родители: Владимирской губернии, Покровского уезда, Покров-Слободской волости, деревни Малой Дубны крестьянин Иван Иванов Прусов и законная жена его Ольга Дмитриева, оба православного вероиспов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Валентин Николаевич

Смерть
26.04.1954
г.. Ногинск Московской области
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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