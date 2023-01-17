Даниловская (Прусова) Екатерина Ивановна
Место рожденияс. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рождения17.11.1896
Дата смерти26.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1896
Отец: Прусов Иван Иванович
Мать: Прусова Ольга Дмитриевна
с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
Крещение
19.11.1896
Богородицерождественская церковь, с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
№ 164. Родители: Владимирской губернии, Покровского уезда, Покров-Слободской волости, деревни Малой Дубны крестьянин Иван Иванов Прусов и законная жена его Ольга Дмитриева, оба православного вероиспов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1954
г.. Ногинск Московской области
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область