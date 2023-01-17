Прусов Иван Иванович
Место рожденияд. Малая Дубна Покровского уезда
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Прусов Иван Федорович
д. Малая Дубна Покровского уезда
Бракосочетание
08.04.1890
Жена: Прусова Ольга Дмитриевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Обыск брачный. Жених: Крестьянин Покровского уезда деревни Малой Дубны Иван Иванович Прусов, живет в селе Зуево Богородского уезда. Невеста: дочь фельдшера девица Ольга Дмитриевна Дмитриева 18 лет, пр... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1896
Дочь: Даниловская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна
с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно