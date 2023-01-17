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Прусов Иван Иванович

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Место рождения

д. Малая Дубна Покровского уезда

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Прусов Иван Федорович

Мать: Прусова Праскева Андреевна

д. Малая Дубна Покровского уезда
Бракосочетание
08.04.1890

Жена: Прусова Ольга Дмитриевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Обыск брачный. Жених: Крестьянин Покровского уезда деревни Малой Дубны Иван Иванович Прусов, живет в селе Зуево Богородского уезда. Невеста: дочь фельдшера девица Ольга Дмитриевна Дмитриева 18 лет, пр... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1896

Дочь: Даниловская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна

с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Прусова Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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