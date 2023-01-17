Прусова (Дмитриева) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
08.04.1890
Муж: Прусов Иван Иванович
Ногинск, Богородский, Московская область
Обыск брачный. Жених: Крестьянин Покровского уезда деревни Малой Дубны Иван Иванович Прусов, живет в селе Зуево Богородского уезда. Невеста: дочь фельдшера девица Ольга Дмитриевна Дмитриева 18 лет, пр... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1896
Дочь: Даниловская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Прусов Иван Иванович
с. Зуево, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прусов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Прусов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Прусов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно