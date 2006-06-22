Лаштабов Владимир Семёнович
Место рождения?
Дата рождения08.07.1947
Дата смерти22.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.06.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно