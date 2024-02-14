Лаштабов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаштабов Семён Иванович

Место рождения

?

Дата рождения

18.03.1913

Дата смерти

29.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
09.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
08.07.1947

Сын: Лаштабов Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
20.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна

Смерть
29.09.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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