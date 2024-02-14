Лаштабов Семён Иванович
Место рождения?
Дата рождения18.03.1913
Дата смерти29.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1939
Рождение ребёнка
08.07.1947
Сын: Лаштабов Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.1951
Рождение ребёнка
20.02.1954
Смерть
29.09.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно