Кузнецов Соломон Иосифович
Место рожденияЗабайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Дата рождения?.05.1886
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова (Гриф) Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова (Гриф) Рахиль
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Иосиф Соломонович
Мать ребёнка: Кузнецова (Гриф) Рахиль
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно