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Кузнецов Соломон Иосифович

Место рождения

Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай

Дата рождения

?.05.1886

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1886

Отец: Кузнецов Иосиф Еремеевич

Мать: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Гриф) Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Гриф) Рахиль

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Иосиф Соломонович

Мать ребёнка: Кузнецова (Гриф) Рахиль

Смерть
1972
Похороны
Неизвестно

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