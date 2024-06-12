Ведерникова Татьяна Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерникова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ХВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Ведерников Василий Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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