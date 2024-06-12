Ведерников Анатолий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ведерников Анатолий Васильевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Василий Васильевич

Мать: Ведерникова Татьяна Сергеевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова (Геркис) Зинаида Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.03.1963

Сын: Ведерников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Ведерникова (Геркис) Зинаида Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.06.1969

Сын: Ведерников Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Ведерникова (Геркис) Зинаида Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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