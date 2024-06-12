Ведерников Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1963
Сын: Ведерников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Ведерникова (Геркис) Зинаида Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.06.1969
Сын: Ведерников Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Ведерникова (Геркис) Зинаида Афанасьевна
Смерть
Неизвестно