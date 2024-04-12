Девятова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
20.09.1948
Сын: Девятов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Девятов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девятов Анатолий Николаевич
Смерть
Неизвестно