Девятова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Анатолий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Девятов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Девятов Анатолий Николаевич

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девятов Анатолий Николаевич

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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