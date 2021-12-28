Девятов Валерий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1948
Дата смерти28.12.2021
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948
Рождение ребёнка
02.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.2021