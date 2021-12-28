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Девятов Валерий Анатольевич

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Место рождения

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область

Дата рождения

20.09.1948

Дата смерти

28.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948

Отец: Девятов Анатолий Николаевич

Мать: Девятова Любовь Ивановна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
02.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Смерть
28.12.2021
Гродно, Гродненская область
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