Смолева (Ершова) Юлия Петровна 08.05.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смолева (Ершова) Юлия Петровна

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

08.05.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1852 ст.

Отец: Ершов Петр Павлович

Мать: Ершова (Кузьмина) Олимпиада Васильевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолев Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.04.1875 ст.

Дочь: Смолева Елена Александровна

Отец ребёнка: Смолев Александр Александрович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Смолева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Смолев Александр Александрович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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