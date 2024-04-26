Смолева (Ершова) Юлия Петровна
Место рождения
Дата рождения08.05.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1852 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1875 ст.
Дочь: Смолева Елена Александровна
Отец ребёнка: Смолев Александр Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Смолева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Смолев Александр Александрович
Смерть
Неизвестно