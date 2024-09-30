Гниломедова Васса Амвросьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гниломедова Васса Амвросьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гниломедов Спиридон Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.08.1895

Дочь: Тарасова (Гниломедова) Анна Спридоновна

Отец ребёнка: Гниломедов Спиридон Афанасьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Гниломедов Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Гниломедов Спиридон Афанасьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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