Гниломедов Спиридон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1895
Дочь: Тарасова (Гниломедова) Анна Спридоновна
Мать ребёнка: Гниломедова Васса Амвросьевна
Рождение ребёнка
14.02.1898
Сын: Гниломедов Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Гниломедова Васса Амвросьевна
Смерть
Неизвестно