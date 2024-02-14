Суздальницкая (Берман) Шима (Сима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Берман Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суздальницкий Борис

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Петрова (Суздальницкая) Мария

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1911

Сын: Суздальницкий Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Катеров (Суздальницкая) Гита

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Суздальницкая) Хава

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1919

Сын: Суздальницкий Самуил

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Суздальницкий Исай Ильич

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Суздальницкий Семен

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья (Элияу)

Смерть
1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.