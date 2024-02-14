Суздальницкий Исай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Военная награда
Неизвестно
Суздальницкий Исай Ильич рядовой В архив Воинская часть ЭГ 971(эвакогоспиталь №971 (Иркутск) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1953
Сын: Суздальницкий Илья Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1983