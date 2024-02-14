Суздальницкий Исай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Исай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Суздальницкий Илья (Элияу)

Мать: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Военная награда
Неизвестно
Суздальницкий Исай Ильич рядовой В архив Воинская часть ЭГ 971(эвакогоспиталь №971 (Иркутск) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1953

Сын: Суздальницкий Илья Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1983

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