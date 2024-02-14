Суздальницкий Илья (Элияу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Илья (Элияу)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) Мойшевич

Мать: Суздальницкая (Иосилевич) Рахель Лея Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суздальницкий Борис

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Петрова (Суздальницкая) Мария

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1911

Сын: Суздальницкий Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Катеров (Суздальницкая) Гита

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Суздальницкая) Хава

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1919

Сын: Суздальницкий Самуил

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Суздальницкий Исай Ильич

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Суздальницкий Семен

Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Смерть
1943

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