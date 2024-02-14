Суздальницкий Илья (Элияу)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Суздальницкий Борис
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петрова (Суздальницкая) Мария
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Суздальницкий Иосиф Ильич
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Катеров (Суздальницкая) Гита
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Суздальницкая) Хава
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Суздальницкий Самуил
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Суздальницкий Семен
Мать ребёнка: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)