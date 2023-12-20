Марилова (Костерина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марилова (Костерина) Марина Ивановна

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

06.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1965

Отец: Костерин Иван Николаевич

Мать: Шабалина Галина Семеновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.07.1985

Дочь: Марилова Мария Александровна

Отец ребёнка: Марилов Александр Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.05.1987

Сын: Марилов Данила Александрович

Отец ребёнка: Марилов Александр Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.12.1988

Дочь: Марилова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Марилов Александр Николаевич

Томск, город Томск, Томская область

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