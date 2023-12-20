Марилова (Костерина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1965
Рождение ребёнка
08.07.1985
Дочь: Марилова Мария Александровна
Отец ребёнка: Марилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1987
Сын: Марилов Данила Александрович
Отец ребёнка: Марилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.12.1988
Дочь: Марилова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Марилов Александр Николаевич