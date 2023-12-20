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Марилов Александр Николаевич

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

22.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1959

Отец: Марилов Николай Данилович

Мать: Марилова (Шабалина) Надежда Александровна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.07.1985

Дочь: Марилова Мария Александровна

Мать ребёнка: Марилова (Костерина) Марина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.05.1987

Сын: Марилов Данила Александрович

Мать ребёнка: Марилова (Костерина) Марина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.12.1988

Дочь: Марилова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Марилова (Костерина) Марина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область

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