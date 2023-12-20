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Шабалина Галина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1947

Отец: Шабалин Семен Васильевич

Мать: Шабалина Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Бродникова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Костерин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Марилова (Костерина) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Костерин Иван Николаевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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