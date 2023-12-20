Шабалина Галина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Бродникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Костерин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Марилова (Костерина) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Костерин Иван Николаевич
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область