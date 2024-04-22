Бирюков Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1828 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Анна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Бирюков Артем Иванов
Мать ребёнка: Бирюкова Анна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Казорина Анна Иванова
Мать ребёнка: Бирюкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Анна
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1828 ст.