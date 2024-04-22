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Бирюков Иван Федоров

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1828 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Бирюков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Бирюкова Анна

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Бирюков Артем Иванов

Мать ребёнка: Бирюкова Анна

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Казорина Анна Иванова

Мать ребёнка: Бирюкова Анна

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Анна

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1828 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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