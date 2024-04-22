Бирюков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смерти25.02.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Бирюков Иван Федоров
Мать: Бирюкова Анна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Бирюкова Евфросинья Михайлова
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Артемова Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
24.03.1831 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
20.06.1832 ст.
Дочь: Бирюкова Февронья Михайлова
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
24.09.1834 ст.
Дочь: Бирюкова Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
14.04.1836 ст.
Дочь: Бирюкова Александра Михайлова
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
16.02.1838 ст.
Сын: Бирюков Поликарп Михайлов
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.02.1852 ст.
65 лет от опухоли