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Бирюков Михаил Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

25.02.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Бирюков Иван Федоров

Мать: Бирюкова Анна

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Бирюкова Евфросинья Михайлова

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Артемова Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.03.1831 ст.

Сын: Бирюков Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.06.1832 ст.

Дочь: Бирюкова Февронья Михайлова

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Бирюков Максим Михайлов

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.09.1834 ст.

Дочь: Бирюкова Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.04.1836 ст.

Дочь: Бирюкова Александра Михайлова

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.02.1838 ст.

Сын: Бирюков Поликарп Михайлов

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Федосья Васильева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.02.1852 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
65 лет от опухоли
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