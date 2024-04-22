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Бирюкова Анна

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Бирюков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Бирюков Иван Федоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Бирюков Артем Иванов

Отец ребёнка: Бирюков Иван Федоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Казорина Анна Иванова

Отец ребёнка: Бирюков Иван Федоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Иван Федоров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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