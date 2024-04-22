Бирюкова Анна
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Отец ребёнка: Бирюков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Бирюков Артем Иванов
Отец ребёнка: Бирюков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Казорина Анна Иванова
Отец ребёнка: Бирюков Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Иван Федоров
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно