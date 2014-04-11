Анри Виктор Филипп Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнри Виктор Филипп Викторович

Анри Виктор Филипп Викторович

avatar

Место рождения

Цюрих

Дата рождения

14.08.1922

Дата смерти

11.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1922

Отец: Анри Виктор Алексеевич

Мать: Анри (Ляпунова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анри Кристиана В.

Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джонс (Анри) Марианна Дж.

Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анри Жанин Жаклин

Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анри Филипп В

Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин

Бракосочетание
01.08.1951

Жена: Анри (Люхнер) Кристин

Смерть
11.04.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.