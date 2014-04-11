Анри Виктор Филипп Викторович
Место рождения
Дата рождения14.08.1922
Дата смерти11.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анри Кристиана В.
Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джонс (Анри) Марианна Дж.
Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анри Жанин Жаклин
Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анри Филипп В
Мать ребёнка: Анри (Люхнер) Кристин
Бракосочетание
01.08.1951
Жена: Анри (Люхнер) Кристин