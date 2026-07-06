Анри (Ляпунова) Вера Васильевна
женский, родилась 28.10.1888 ст., Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла ?.08.1982, город Нью-Йорк, США
ОтецЛяпунов Василий Викторович27.12.1850 г.р.
МатьЛяпунова (Хованская) Елизавета Александровна05.05.1862 г.р.
Супруги
Анри Виктор Алексеевич06.07.1872 г.р.
Дети
Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна24.03.1921 г.р.
Анри Виктор Филипп Викторович14.08.1922 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Браян Гравье (Анри) Вера Викторовна
Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна
Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1922
Сын: Анри Виктор Филипп Викторович
Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
10.10.1924
Сын: Анри Александр Джордж Викторович
Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич
Смерть
?.08.1982
город Нью-Йорк, США