Анри (Ляпунова) Вера Васильевна 28.10.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Анри (Ляпунова) Вера Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.10.1888 ст., Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла ?.08.1982, город Нью-Йорк, США

Отец
Ляпунов Василий Викторович27.12.1850 г.р.
Мать
Ляпунова (Хованская) Елизавета Александровна05.05.1862 г.р.
Супруги
Анри Виктор Алексеевич06.07.1872 г.р.
Дети
Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна24.03.1921 г.р.
Анри Виктор Филипп Викторович14.08.1922 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888 ст.

Отец: Ляпунов Василий Викторович

Мать: Ляпунова (Хованская) Елизавета Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Браян Гравье (Анри) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Дюрбин (Анри) Элен (Елена) Викторовна

Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1922

Сын: Анри Виктор Филипп Викторович

Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич

Бракосочетание
1923

Муж: Анри Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Анри Александр Джордж Викторович

Отец ребёнка: Анри Виктор Алексеевич

Смерть
?.08.1982
город Нью-Йорк, США

Мы используем куки для улучшения работы сайта.