Анри (Люхнер) Кристин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анри Кристиана В.
Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джонс (Анри) Марианна Дж.
Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анри Жанин Жаклин
Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анри Филипп В
Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович
Бракосочетание
01.08.1951