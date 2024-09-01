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Анри (Люхнер) Кристин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1951

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анри Кристиана В.

Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джонс (Анри) Марианна Дж.

Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анри Жанин Жаклин

Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анри Филипп В

Отец ребёнка: Анри Виктор Филипп Викторович

Бракосочетание
01.08.1951

Муж: Анри Виктор Филипп Викторович

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