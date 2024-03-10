Брусов Роман Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1988
Рождение ребёнка
31.05.2015
Мать ребёнка: Брусова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
18.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брусова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
18.08.2018
Дочь: Брусова Серафима Романовна
Мать ребёнка: Брусова Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно