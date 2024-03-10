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Брусов Роман Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1988

Отец: Брусов Анатолий Николаевич

Мать: Нурутдинова Елена Мухатовна

Рождение ребёнка
31.05.2015

Сын: Брусов Федор Романович

Мать ребёнка: Брусова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
18.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брусова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
18.08.2018

Дочь: Брусова Серафима Романовна

Мать ребёнка: Брусова Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусова Анна Владимировна

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