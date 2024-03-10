Брусова (Шваякова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.2015
Отец ребёнка: Брусов Роман Анатольевич
Рождение ребёнка
18.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брусов Роман Анатольевич
Рождение ребёнка
18.08.2018
Дочь: Брусова Серафима Романовна
Отец ребёнка: Брусов Роман Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно