Брусова (Шваякова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусова (Шваякова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шваяков Владимир Васильевич

Мать: Алехина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
31.05.2015

Сын: Брусов Федор Романович

Отец ребёнка: Брусов Роман Анатольевич

Рождение ребёнка
18.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брусов Роман Анатольевич

Рождение ребёнка
18.08.2018

Дочь: Брусова Серафима Романовна

Отец ребёнка: Брусов Роман Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусов Роман Анатольевич

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