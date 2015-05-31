Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Брусов Федор Романович
Брусов Федор Романович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.2015
Пол
Мужской
Отец
Брусов Роман Анатольевич
1988 г.р.
Мать
Брусова (Шваякова) Анна Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2015
Отец:
Брусов Роман Анатольевич
Мать:
Брусова Анна Владимировна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия