Павлова (Красноусова) Евдокия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Красноусова) Евдокия Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Мать: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
22.10.1876

Дочь: Елизавета Гаврилова

Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Кубыкина Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич

Смерть
Неизвестно
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