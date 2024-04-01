Павлова (Красноусова) Евдокия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
22.10.1876
Дочь: Елизавета Гаврилова
Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1879
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Кубыкина Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Гавриил Уряд. Ст. Полуденной Васильевич
Смерть
Неизвестно