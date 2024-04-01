Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Павлова (Красноусова) Евдокия Спиридонова
Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Красноусов Владимир Спиридонов
Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Захарова (Красноусова) Акилина Спиридонова
Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Красноусов Александр Спиридонов
Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Красноусова) Мария
Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно