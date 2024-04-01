Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красноусов Иван Алексеев

Мать: Красноусова (Бабушкина) Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Павлова (Красноусова) Евдокия Спиридонова

Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Красноусов Владимир Спиридонов

Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Захарова (Красноусова) Акилина Спиридонова

Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Красноусов Александр Спиридонов

Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Красноусова) Мария

Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Красноусов Александр 2

Мать ребёнка: Красноусова Матрона Михайлова

Смерть
Неизвестно

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