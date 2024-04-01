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Красноусова Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Павлова Евдокия Спиридонова

Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Красноусов Владимир Спиридонов

Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Захарова Акилина Спиридонова

Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Красноусов Александр Спиридонов

Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Красноусов Александр 2

Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов

Смерть
Неизвестно
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