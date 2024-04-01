Красноусова Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Павлова Евдокия Спиридонова
Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Захарова Акилина Спиридонова
Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Красноусов Спиридон Казак Пос. Плосского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно