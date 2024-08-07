Ботылева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
1948

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