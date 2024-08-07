Ботылева Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
1948