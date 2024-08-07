Ботылев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти06.02.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Алексеевна
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
06.02.1909