Ботылев Иван Иванович 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ботылев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.02.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботылева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ботылева Евдокия Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
06.02.1909

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