Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна 07.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: Ботылев Иван Иванович

Мать: Ботылева Евдокия Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
06.03.1921

Сын: Пуговкин Константин Александрович

Отец ребёнка: Пуговкин Александр Гаврилович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
01.11.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуговкин Александр Гаврилович

Смерть
1977

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