Пуговкина (Ботылева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.11.1899
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Отец: Ботылев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1921
Сын: Пуговкин Константин Александрович
Отец ребёнка: Пуговкин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
01.11.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуговкин Александр Гаврилович
Смерть
1977