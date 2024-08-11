Гольцова (Фоминых) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцова (Фоминых) Анна Васильевна

Место рождения

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольцов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Гольцова) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Гольцова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гольцов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гольцов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гольцов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гольцов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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