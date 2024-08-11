Гольцова (Фоминых) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Гольцова) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Гольцова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гольцов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гольцов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Гольцов Михаил Никитич
Смерть
Неизвестно