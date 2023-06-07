Дедова Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Анна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Дедов Исай Авдеев

Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Дедов Карп Авдеев

Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Акилина Авдеева

Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Авдей Игнатьев

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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