Дедова Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Дедов Исай Авдеев
Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Дедов Карп Авдеев
Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Акилина Авдеева
Отец ребёнка: Дедов Авдей Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Авдей Игнатьев
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино