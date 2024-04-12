Дедов Карп Авдеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Дедов Авдей Игнатьев
Мать: Дедова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Дедов Давид Карпов
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
08.08.1742
Сын: Дедов Емельян Карпов
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Григорьева
Смерть
Неизвестно