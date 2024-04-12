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Дедов Карп Авдеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Дедов Авдей Игнатьев

Мать: Дедова Анна Никифорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Дедов Давид Карпов

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дедов Авксентий Карпов

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1742

Сын: Дедов Емельян Карпов

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Григорьева

Смерть
Неизвестно
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