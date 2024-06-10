Карасев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1920
Дата смерти14.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна
Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Карасев Александр
Мать ребёнка: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна
Смерть
14.04.1993
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область