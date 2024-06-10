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Карасев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1920

Дата смерти

14.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1920

Отец: Карасев Николай Афанасьевич

Мать: Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Карасев Александр

Мать ребёнка: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна

Смерть
14.04.1993
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область

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