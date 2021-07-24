Карасева (Макарова) Зоя Ивановна 26.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карасева (Макарова) Зоя Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.12.1928

Дата смерти

24.07.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928

Отец: Макаров Иван

Мать: Макарова (Зубкова) Ирина (Арина)

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Александр Николаевич

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Карасев Александр

Отец ребёнка: Карасев Александр Николаевич

Смерть
24.07.2021
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область

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