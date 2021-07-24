Карасева (Макарова) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.12.1928
Дата смерти24.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928
Отец: Макаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Карасев Александр
Отец ребёнка: Карасев Александр Николаевич
Смерть
24.07.2021
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область