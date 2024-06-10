Макаров Иван
Место рожденияОрловская обл., Долгоруковский р-н
Дата рождения1908
Дата смерти26.01.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Макаров Василий
Орловская обл., Долгоруковский р-н
Упоминание
Неизвестно
Потери Советского Союза, 1939-1946 | Иван Васильевич Макаров (Ivan Vasilyevich Makarov) | Рождение: 1908 - Орловская обл., Долгоруковский р-н | Father (implied): Василий Макаров (Vasiliy Makarov) | Во... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1928
Дочь: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Макарова (Зубкова) Ирина (Арина)
Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Макаров Юрий
Мать ребёнка: Макарова (Зубкова) Ирина (Арина)
Смерть
26.01.1943
Курская обл., Воловский р-н, д. Юдино, в районе
Причина смерти: На войне