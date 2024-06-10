Макаров Иван 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Иван

Место рождения

Орловская обл., Долгоруковский р-н

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Макаров Василий

Мать: Макарова Анна Прокопьевна

Орловская обл., Долгоруковский р-н
Упоминание
Неизвестно
Потери Советского Союза, 1939-1946 | Иван Васильевич Макаров (Ivan Vasilyevich Makarov) | Рождение: 1908 - Орловская обл., Долгоруковский р-н | Father (implied): Василий Макаров (Vasiliy Makarov) | Во... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1928

Дочь: Карасева (Макарова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Макарова (Зубкова) Ирина (Арина)

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Макаров Юрий

Мать ребёнка: Макарова (Зубкова) Ирина (Арина)

Смерть
26.01.1943
Курская обл., Воловский р-н, д. Юдино, в районе
Причина смерти: На войне

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