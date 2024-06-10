Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.12.1895
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Карасева) Феня
Отец ребёнка: Карасев Николай Афанасьевич
Бракосочетание
26.10.1912
Рождение ребёнка
31.05.1920
Сын: Карасев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Карасев Николай Афанасьевич
Смерть
1970