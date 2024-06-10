Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.12.1895

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895

Отец: Комаровский Максим Николаев

Мать: Комаровская (Кашарных) Акилина Аггеева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Карасева) Феня

Отец ребёнка: Карасев Николай Афанасьевич

Бракосочетание
26.10.1912

Муж: Карасев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.05.1920

Сын: Карасев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Карасев Николай Афанасьевич

Смерть
1970

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