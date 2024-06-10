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Карасев Николай Афанасьевич

Место рождения

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Карасев Афанасий Калинин

Мать: Карасева Прасковья Степанова

Красный Яр, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Карасева) Феня

Мать ребёнка: Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна

Бракосочетание
26.10.1912

Жена: Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
31.05.1920

Сын: Карасев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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