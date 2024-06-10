Карасев Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Карасева) Феня
Мать ребёнка: Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна
Бракосочетание
26.10.1912
Рождение ребёнка
31.05.1920
Сын: Карасев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Карасева (Комаровская) Анастасия Максимовна
Смерть
Неизвестно