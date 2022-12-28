Иконникова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Иконникова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иконников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Иконникова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иконников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно