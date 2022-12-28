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Иконникова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Иконникова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иконников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Иконникова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иконников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иконников Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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