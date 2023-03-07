Иконников Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Иконникова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иконников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Иконникова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иконников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно