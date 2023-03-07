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Иконников Николай Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Иконников Николай Иванович

Мать: Иконникова Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Иконникова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иконников Василий Николаевич

Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Иконникова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иконников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Иконникова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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