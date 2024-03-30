Чепляева Тамара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепляева Тамара Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чепляев Семён

Мать: Аннушкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1964

Сын: Пирожков Игорь Викторович

Отец ребёнка: Пирожков Виктор Васильевич

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирожкова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Пирожков Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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