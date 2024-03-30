Чепляева Тамара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чепляев Семён
Рождение ребёнка
12.08.1964
Сын: Пирожков Игорь Викторович
Отец ребёнка: Пирожков Виктор Васильевич
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирожкова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Пирожков Виктор Васильевич
Смерть
Неизвестно