Андросов / Андрусов / Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Степан Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара
Смерть
1834