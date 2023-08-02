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Андросов / Андрусов / Иван Егорович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич

Мать: Андросова / Андрусова / Василиса

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Варвара

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Варвара

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1834
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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