Андрусова / Андросова / Варвара
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Степан Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Егорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Егорович
Смерть
Неизвестно