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Андрусова / Андросова / Варвара

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Егорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Егорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Егорович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Егорович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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