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Андросова / Андрусова / Василиса

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Егорович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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