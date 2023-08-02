Андросова / Андрусова / Василиса
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Егорович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Егор Алимпиевич
Смерть
Неизвестно